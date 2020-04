Wild Arms 2

Titre original : Wild Arms: 2nd Ignition

Consoles : Playstation

Développé par : Media Vision, Contrail

Edité par : Sony Computer Entertainment

Sortie : 2 septembre 1999 (JP), 2 mai 2000 (US)







Chacun des deux CD dispose de sa propre intro animée, toutes deux issues du talentueux studio Production IG.







On passe à la 3D intégrale pour les décors. Sympa pour jouer sur la perspective lors des donjons, mais ça a quand même bien mal vieilli.









Les gros boss ont plusieurs parties à détruire, dont l’unique intérêt est de vous filer de meilleures récompenses de combat. Bien trouvé !









Tous les personnages, héros comme antagonistes, sont plus travaillés quand dans le premier volet, avec parfois même des dialogues en combat.









Liz et Ard sont les comic-relief du jeu, mais j’ai plus souvent eu envie de rire devant les dialogues douteux que pour leurs interventions anecdotiques...









Les donjons sont dans l’ensemble assez simples, mais certains nous font frôler la crise de nerf, entre level design volontairement labyrinthique ou énigmes absconses.





























Le premier Wild Arms sort en 1997 et remporte un joli succès d’estime au Japon comme en Occident, bien que moins impressionnant que la concurrence de l’époque (au hasard, FF7). Son charme, il le doit surtout à son ambiance « western », les vastes plaines désolées, le chara design mélangeant habilement le style manga et le far west, ou bien évidemmentrappelant fortement l’ambiance du grand Ouest américain (ou plutôt les westerns spaghettis, disons). Dans les faits pourtant, il n’était nullement question de cow-boy solitaires ou de duels au revolver, et l’univers n’était en réalité qu’un prétexte pour partir sur des thèmes bien plus proches de la fantasy japanime, avec des golems antiques, des civilisations perdues, de la magie, etc. tout proposant un monde à l’esthétique se situant entre le western et le steampunk.Wild Arms 2 reprend évidemment tous ces éléments, et en même temps s’en écarte beaucoup. On pourrait même dire que l’ambiance western y est bien moins prononcée, ce qui fut l’une des raisons du désamour du jeu auprès du public américain. Est-ce que cela veut dire que Wild Arms 2 est moins bon que son aîné ? Loin s’en faut ! De mon point de vue, il en est même la digne suite.On retrouve bien évidemment l’essentiel des éléments originaux du premier volet, à savoir le système de combat au tour par tour avec la jauge de « Force » qui permet d’utiliser les ARMs et autres techniques propres à chaque personnage, les objets spéciaux servant à l’exploration et les donjons, le système de course particulier du premier volet, le système de Crest auquel on associe les magies, les invocations via les runes, l’utilisation du scanner pour révéler lieux ou objets cachés sur la carte, et bien d’autres choses.D’une manière générale, tout dans l’esthétique et le gameplay du jeu rappelle le premier Wild Arms, si bien que s’il n’y avait pas eu le passage en 3D intégrale pour les décors et les quelques ajouts de gameplay, on aurait pu croire qu’il s’agissait du même jeu... Une critique qui a d’ailleurs été faite au jeu, là où d’autres séries étaient généralement capables de proposer un grand renouvellement à chaque épisode (au hasard FF, encore).Cela dit, je trouve les ajouts du jeu non négligeable, car Wild Arms 2 instaure un certain nombre de features importantes qui deviendront récurrentes par la suite dans la série :Déjà, le jeu propose d’esquiver les combats aléatoires, via un « ! » qui apparaît lors de l’exploration pour signifier qu’un combat va arriver. On peut alors l’éviter d’une simple pression sur le bouton « carré ». Un peu cheaté puisqu’il n’y a aucune limite d’utilisation (cela arrivera avec les épisodes suivants), cela reste une feature encore bien rare à l’époque.On trouve aussi des cristaux qui parsèment les donjons et permettent de regagner les HP perdus en combat.En dehors des équipements et des ARMs à customiser (cette fois, deux personnages disposent d’un ARM), les personnages ont accès à des Personal Skills (en gros, des skills passives pour améliorer les stats ou obtenir divers effets utiles) que l’on peut acquérir en ville avec des points gagnés lors de l’obtention de niveau. Les skills ne semblent pas bien coûteuses au premier abord, mais elles sont trop nombreuses pour qu’on puisse toutes les acquérir, il faudra donc faire des choix.Le jeu assouplit aussi son système de Force, celle-ci se remplit plus facilement et il devient plus aisé d’utiliser les techniques associées ainsi que les invocations (qui nécessitent tout de même d’avoir Tim dans l’équipe). Les magies, qui consommaient auparavant des MP, fonctionnent maintenant avec la Force ce qui les rend moins lourdingue à utiliser (fini la nécessité de régénérer ses MP !), et surtout plus efficaces. Peut-être trop d’ailleurs, car ces dernières sont surpuissantes, surtout si on parvient à exploiter la faiblesse élémentaire des ennemis (je veux dire, faire 3000 de dégâts via un point faible élémental quand une attaque de base fait « au mieux » 800 dégâts, c’était peut-être un peu abusé...).C’est malheureusement un défaut du jeu, tous ces ajouts pourtant très appréciables facilitent grandement le jeu, à tel point qu’on roule sur la plupart des combats, y compris les boss. Il faudra attendre la fin du CD1 voire le début du CD2 pour que les combats se corsent, avec des attaques douloureuses qui peuvent parfois tuer un personnage d’un seul coup, mais dans l’ensemble il n’y a rien de difficile même pour un novice. Heureusement, le joueur acharné (que je ne suis plus, je n’ai plus autant la patience de farmer comme je le faisais à l’époque) trouvera son bonheur avec la multitude de boss cachés bien balèzes que l’on peut combattre dans la dernière partie du jeu. Comme dans tout bon JRPG qui se respecte, quoi !En dehors de ces ajouts, le jeu fait le choix comme je le disais de la 3D pour les environnements (les personnages restent en 2D), et le level design jouera régulièrement sur les effets de perspective pour créer des énigmes ou cacher des objets. Même chose pour les combats, où cette fois même les personnages sont en 3D, ce qui était déjà le cas dans le premier épisode mais ici, alliés comme ennemis sont tout de même plus détaillés et moins « sac à patates ». Une remise à niveau technique appréciable, qui reste néanmoins bien en-deçà de ce que d’autres jeux pouvaient offrir en matière de 3D à l’époque sur la console. Mais que voulez-vous, la 3D, c’était l’avenir, la 2D était vouée à disparaître...Après, cela n’empêche pas d’avoir de jolis efforts de mise en scène, j’ai d’ailleurs beaucoup aimé ces petites séquences de « suspense » qui précèdent chaque boss ! Avec en plus leur look de gros monstres bizarres, on sent comme une inspiration des films detype Ultraman tout le long du jeu, renforcée par le nouveau pouvoir du héros, capable de contrôler son démon intérieur lors d’un combat pour se transformer en une sorte de super-héros.Une preuve de plus que la série assume complètement son héritage issu de la pop culture japonaise, à laquelle se rajoute le look des personnages typique des animés des années 2000 (que je trouve, personnellement, bien plus classe que beaucoup de chara design récents), plutôt qu’une quelconque volonté de rendre hommage au western ou à la culture américaine. C’est peut-être le point qui aura fâché le plus de joueurs (surtout aux US en fait), car là où le premier pouvait encore faire illusion, le second s’éloigne très loin de tout ce qui pouvait ressembler au monde des cow-boy et des indiens, en particulier tout ce qui concerne le scénario et les personnages.Du coup, exit Rudy aux allures de gentil cow-boy solitaire et muet, place à Ashley travaillant comme mercenaire dans une unité des forces spéciales de Meria Boule, et quant à lui parfaitement loquace. Ayant terminé sa précédente mission tant bien que mal, son unité est tout de même conviée à un banquet d’honneur pour une cérémonie sacrée, mais qui tourne à la catastrophe alors que les soldats essayent un à un de retirer l’épée sacrée comme le veut la tradition... Tous sont transformés en démon, Ashley compris, mais ce dernier parvient tout de même à garder un semblant de conscience et fini par retirer l’épée, et « tout rentre dans l’ordre » (en devant massacrer ses anciens compagnons au passage, mais bon).Comme le précédent Wild Arms, le jeu propose de suivre trois scénarios de départ avant que les personnages ne se rejoignent pour faire le reste de la route ensemble, et les deux autres membres de l’équipe sont donc Lilka, une apprentie magicienne maladroite qui essaye de marcher sur les traces de sa sœur, disparue lors d’un accident de magie ; et Brad, ex-héros de l’armée de libération de Slayheim, révolte ayant eu lieu il y a quelques années, mais devenu criminel suite à la trahison de son ancien camarade d’escouade.Nos trois héros seront recrutés par un certain Irving pour former le groupe ARMS (Awkward Rush & Mission Savers si on joue à la version japonaise... Pour une fois, la trad US s’en sort mieux avec un Agile Remote Missions Squad plus inspiré), considérés comme une troupe d’élite qui devra œuvrer pour la paix et la sécurité en accomplissant diverses missions aux quatre coins du globe. Et plus particulièrement déjouer les plans d’Odessa, une organisation terroriste qui semble vouloir renverser l’ordre des choses, ce qui implique évidemment détruire le monde...A cela on peut ajouter trois autres personnages au sein de l’équipe (dont un optionnel), ayant tous leurs capacités spécifiques et donc un style de combat propre, ainsi que toute une galerie de personnages secondaires que l’on aura la chance de nommer (j’ai presque halluciné sur le nombre de personnages, jouables ou non, que l’on doit nommer durant les premières heures de jeu, et même parfois plus tard ! Un plus toujours appréciable et typique de l’époque, puisque cette feature a largement dis-parue des jeux récents). Tous sont très attachants et immédiatement identifiables par leurs mimiques (Brad qui fout des coups de tatane, Lilka qui agite les bras dans tous les sens...), leur personnalité est largement mise en avant dans les dialogues encore minimalistes mais tout de même plus nombreux que dans le précédent volet qui pouvait être assez avare là-dessus.Malheureusement, passé les premières heures de jeu qui laissent présager des personnages travaillés, on retombe vite dans les clichés habituels, et l’écriture des dialogues et des personnages se montre régulièrement assez pauvre, pour être honnête. En même temps, ça n’a jamais été la grande force des Wild Arms, et ça reste dans les standards de beaucoup de productions de l’époque.Un petit mot en revanche sur la traduction US, qui traduit trop souvent de façon littérale le japonais (étrange, alors que les américains sont plutôt réputés pour s’écarter tellement du texte original qu’il n’a finalement plus rien à voir) donnant lieu à des phrases franchement bizarres. Heureusement, cela n’empêche pas de comprendre le propos du jeu dans sa globalité.Comme dit plus haut, le monde a beau être le même que dans le premier (enfin, en vrai ils partagent juste le même nom : Filgaia), l’univers est devenu clairement plus moderne, plus « sérieux » même, au vu du background de départ des personnages. Je m’avance peut-être un peu, mais on sent que FF7 et FF8 sont passés par là, entre les histoires de soldats, de terroristes et d’organisations gouvernementales... Ce qui n’est pas forcément un mal de mon point de vue, car cela donne à l’univers du jeu un background bien plus développé et construit que le premier Wild Arms et sa relative simplicité. Mais cela n’empêche pas les deux jeux de partager pas mal de points communs dans la narration et les thèmes abordés, notamment une fois le second tiers du jeu passé (en gros l’arrivée au CD2), et de re-trouver à nouveau le côté fantasy à base de vieilles légendes et de dragons divins, mélangé à un style résolument « mécanique » propre à la série et aux univers de fantasy japonais en général (on se re-trouve quand même à affronter une arme nucléaire qui prend la forme d’un dragon... Quand un autre se transforme en vaisseau volant façon Macross). Mis à part ça, je n’ai vu aucune référence au premier Wild Arms, les deux jeux n’étant à priori pas directement liés.Le scénario est donc plus fourni que précédemment et n’est pas dénué d’intérêt en abordant le thème du « héros » sous des angles différents à travers les questionnements des différents personnages. Mal-heureusement n’est pas FF qui veut, et il faut bien admettre que le tout est traité de façon très consensuelle, et ce sera bien évidemment le pouvoir de l’amitié qui sauvera le monde à la fin. On n’échappe donc pas aux sempiternels clichés (le faux traître, le personnage qui se sacrifie pour mieux revenir en parfaite santé plus tard, la fausse fin qui révèle le véritable ennemi du jeu, j’en passe et des meilleures... On ne va pas se leurrer, le scénario est assez prévisible, comme d’habitude), mais au moins on retrouve ce qui faisait l’une des forces des JRPG de l’époque : les événements s’enchaînent à bon rythme avec une réelle sensation de progression et de parcourir le monde, où chaque endroit sera différent des précédents. La structure du jeu reste un peu redondante à cause du fait que les héros se retrouvent systématiquement au QG après chaque mission, et il arrive bien sûr que faute d’indications claires, le joueur se sente perdu à plusieurs reprises sur la marche à suivre.Mais l’aventure se fait sans temps mort et on ne s’ennuie pas, d’autant que comme à l’accoutumée à l’époque, il y a une foultitude d’objectifs annexes intéressants à faire : quel plaisir de partir à la recherche des Crest, des Gardiens, des ARMs ou pouvoirs cachés des personnages, de fouiller les différents continents à la recherche des Duplicator (qui ouvrent certaines portes et coffres spéciaux, renfermant généralement de bons objets) ou des Lucky Card (gros boost d’XP), et de toutes les capacités des différents personnages ! A cela s’ajoute quelques objectifs originaux plus anecdotiques comme le bestiaire à remplir, mais qui sont toujours sympas à faire et poussent encore plus s’approprier le jeu.Ces objectifs, disséminés tout le long du jeu (et pas uniquement à la fin voire en post-game comme c’est le cas aujourd’hui) permettent de sortir un peu de la trame principale tout en offrant de véritables récompenses pour renforcer son équipe et donnent une vraie valeur à l’exploration et à la recherche. Car bien entendu nombre de ces objets ou objectifs annexes sont bien cachés, et beaucoup peuvent être manqués même en fouillant assidûment... A moins de suivre un guide, comme c’était de coutume à l’époque.Sans être la meilleure sur ce point (FF lui vole encore la vedette), la série Wild Arms peut se targuer de proposer un contenu conséquent et intéressant en termes de quêtes annexes, sans avoir recours aux quêtes FeDex barbantes que l’on a aujourd’hui...Je vous laisse avec une sélection des musiques du jeu, signées bien évidemment par la talentueuse Michiko Naruke, compositrice attitrée de la sérieJe trouve l’OST globalement moins émouvante et prenante que celle du premier, mais retrouver son style fait toujours plaisir, et je trouve qu’elle a assez bien retranscrit l’ambiance nécessaire à ce deuxième épisode. Enjoy !