Après l’incroyable génération de portable que furent celle psp/DS, la bataille 3DS et PS vita semblait promettre un bel avenir. Margré un hardware génial, Sony enterra kazi immédiatement sa petite merveille.Reste donc seul en place Nintendo qui malgré sa position dominante, n’aura pas réussit le raz de marée.Bref, la 3DS ne fut pas le phénomène que fut sa grande sœur, mais malgré tout elle proposa un concept technique unique: la 3D sans lunette.Pour le Premier modèle 3DS, Je suis Allé au Japon avec mon frère pour en prendre une. Ce fut une excellente expérience.Quelques années plus tard quelques jolis modèles limité sortiront.La Zelda, sortie pour soutenir, la version 3DS d’ocarina of Time, est de toute beauté.Le club Nintendo japonais, nous a vraiment offert des trésors.Ces 3 modèles « chotto » sont une série limité à 1000 pièces par modèle. J’ai pas traîné a les prendre, car comme les hot summer, j’avais peur de ne jamais plus les retrouver. Mais au final. Vu que chaque modèle est limité à 1000 exemplaire par territoire, il y en a beaucoup plus sur le marché.Cherchez l’intruLorsque le nouveau modèle de 3DS est sortie, j’ai fini par prendre un modèle XL( ou seul la boîte figure sur la photo vu que je l’ai prêter à ma prof de jap) et un modèle standard qui a repris le relay sur ma 3DS Day-one. J’adore notamment ses boutons aux couleurs de manette SFC.La sortie d’un Zelda étant un grand événement, je me suis pris la console au couleur du jeu. Je la trouve moins belle que la précédente.La 3ds version super famicom. Ces salaud !! Ils ont su me faire craquer. C’est que je suis excrément sensible à ce style de boîte..... du coup. Paf. Encore une 3DSEt pour finir, la 3DS Metroid. Tout simplement sublime!!Tout comme le jeu qui fit honneur à la série.