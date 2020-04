Films & Séries

Hop ! J'ai la flemme de faire un article avec des photos, plus d'explications etc... Il me semble que j'en avait parlé quelque part sur gamekyo, en commentaires sûrement. Il y a 15 jours la TOEI avait annoncé mettre en ligne gratuitement ses tokusatsu (live et certain anime). Depuis aujourd'hui les 1eres épisodes de quelques séries sont dispo, c'est en vo avec la possibilité de mettre des st anglais. Il y a des trucs assez connu chez nous comme x-or, san ku kai, jiraya, jaspion, etc... Mais des aussi des séries à découvrir comme National Kid de 1960 ! ou Nemulin, je connaissais pas cette série, ça a l'air bien barré ^^