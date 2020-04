Oui je parle bien de Resident Evil 3 2020, si la série nous avait habitués a des premières minutes de jeu plutôt calme (exception a RE6 et son bordel...).Ici c'est tout le contraire, c'est un déferlement d'action et d'urgence pendant près de 30 minutes à la mise en scène ultra soigner et spectaculaire.Certains fans pourront critiquer que certains passages cultes soient trop vite expédiés mais que c'est grandiose...J'ai même trouvé la sensation d'urgence et de catastrophe encore plus réussie que celle de The Last of Us en 2013 (hors le contexte drama...).Je vous laisse avec l'intro mais c'est toujours mieux manette en main.PS : J'en suis a 4 H 30 juste après le premier passage de Carlos, j'aime beaucoup le jeu pour l'instant malgré une trop grande linéarité et un surplus d'action qui pourrait dérouter les fans de Resident Evil mais pas ceux d'Uncharted...Sinon je trouve ce remake plutôt convaincant et réussi du moins pour l'instant. Dommage que tout ceci manque d'environnement organique a la Resident avec plein de porte close et de couloirs labyrinthique.Mais que ça fait du bien de revoir Jill, Raccoon City et surtout le Nemesis ! La star du jeu et qu'est-ce qu'il est grandiose celui-la malgré qu'il soit over-script depuis 1999...