Pour ceux qui me suivent via gamekyo. La suite de l'intégrale d'Half Life : Alyx est maintenant dispo. (oui, je compte proposer l'intégralité du jeu en capture vidéo).Au passage, je viens de le finir sur mon autre partie, et cette fin bordel !!!Bon visionnageLien direct : http://youtu.be/DVd8rq0j-os La playlist avec toutes les vidéos d'HL : Alyx capturées jusqu'à maintenant : https://www.youtube.com/watch?v=z-tMNN3eDVM&list=PLndYY_KVMWbBvNB334bFBCihcY8q7PlxG Perso, je galère toujours à capturer de manière totalement fluide, je fais de mon mieux. La prochaine, je repasse à une capture en 1440p, j'imagine que peu de personnes regardent en 4K.