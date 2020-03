L'Étranger avait un petit message caché à destination de Kratos après son combat...Lance McDonald aime bien trifouiller les jeux PlayStation 4, surtout la caméra. Il s'est par exemple attaqué à P.T. (Silent Hills) permettant de découvrir une partie de la ville, ou encore le fait que Lisa est constamment derrière le joueur, et il a maintenant décidé de se pencher sur God of War. Si vous n'avez pas encore fait le jeu, attention, il y a du spoil.God of War est un tour de force technique, l'intégralité du jeu est en plan-séquence, sans coupures, la mise en scène est donc très travaillée et le joueur ne peut pas forcément voir tout ce qui l'entoure. Après un combat contre l'Étranger, Kratos le balance dans le vide, mais ce que les joueurs n'ont pas vu, c'est que l'ennemi immortel est déjà d'attaque lors de sa chute, levant les deux majeurs en l'air, comme pour insulter le Dieu de la guerre et le joueur.[url=]http://mobile.twitter.com/manfightdragon/status/1235477567731191808[/url]Un easter egg fort sympathique imaginé par Santa Monica Studio, même si le directeur du jeu Cory Barlog n'a pas encore réagi à cette trouvaille. En tout cas, Lance McDonald va continuer de redécouvrir God of War avec une caméra libre, d'autres clins d'œil amusants risquent d'être mis en avant prochainement