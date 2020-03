J'ai probablement du rater un truc alors quelqu'un peut me renseigner ? Je suis sur PS4 et si j'ai bien suivi je n'ai besoin du PS+ pour y jouer, mais je n'ai tout de même pas accès au mode Warzone sorti hier qui est leur battle royal et normalement c'est gratuit pour tous les joueurs.Là sur le menu principal j'ai l'état "hors ligne" et ça ne DL rien ("initialisation : 0%" ) alors que j'ai de l'espace dans la console. Je n'ai rien trouvé pour débloquer quoi que ce soit.Je ne suis pas un joueur Call of Duty, jamais joué à cette série mais comme c'est gratuit pourquoi pas tester leur mode "battle royal"