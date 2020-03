Les bonus liés au Valve Index concernant Half Life : Alyx sont disponibles depuis fin de semaine dernière.Premier Bonus : 2 environnements steam VR home de Half Life : Alyx qui nous permet de visiter deux lieux issus du jeu avec des graphismes se rapprochant du jeu.Les développeurs indiquent qu'on se rapproche du rendu d'HL : Alyx sans pour autant être parfaitement identique. La technique de rendu de Steam VR home, bien que tournant sous le moteur source 2 est limité.Allons tout de même voir ce que donne (environ) Half Life : Alyx une fois le casque sur la tête... Spoiler, ils ont eu le soucis du détail.(pour ceux qui ne veulent pas voir la totalité de la vidéo, allez à 11 minutes de la vidéo et jusqu'à la 20 ème minute)Bon visionnageLien direct : https://youtu.be/yljNoc4AEwE Half Life Alyx sera compatible tout casques VR compatibles Steam VR.Le Valve Index est de nouveau dispo à la commande depuis hier soir 18h00. Si vous le commandez aujourd'hui, vous serez sans doute sur liste d'attente. Certain l'ont commandé hier à 18h00 pile et doivent attendre 2 à 4 semaines, d'autres 7 à 9 semaines...

posted the 03/10/2020 at 07:40 AM by ocyn