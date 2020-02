Développé par Shinji Mikami, papa de Resident Evil, TEW est un survival horror sortit en 2014 vous mettant dans la peau d'un inspecteur frisant la quarantaine prénommé Sebastian Castellanos, et qui va vivre un véritable cauchemar une fois arrivé sur les lieux d'un hôpital psychiatrique en proie à un massacre assez inimaginable.



Ce qui frappe avant tout dans The Evil Within, c'est son univers à mi chemin entre Resident Evil et Silent Hill, et qui fonctionne vraiment bien. L'aspect torturé de l'inspecteur est bien fait, on comprend pas tout au début quand on commence le jeu, parfois on commence dans un couloir puis on atterrit dans une forêt, puis dans un sous-sol etc... Le sentiment d'insécurité et d'inconfort y est permanent, et c'est plutôt un bon point dans un survival horror forcément.



Le seul "confort" qu'on peut trouver et l'asile psychiatrique, sorte de "safe room" à la RE où vous pouvez sauvegarder votre progression, améliorer votre personnage via le gel vert sur l'engin de torture, oui oui... Ou encore pourquoi pas soufflé un peu entre deux séquences.



Mais l'endroit reste glauque, glauque car pas de musique rassurante, l'infirmière est étonnamment silencieuse et ne s'adressera à vous qu'à de très rares occasions, et il y règne un silence presque dérangeant, mais au moins ya pas d'ennemi, c'est déjà ça !



Le jeu a eu également la bonne idée de mettre une petite musique pour indiquer ces fameuses salle de "repos" afin qu'on les repère facilement et pas qu'on les loupes bêtement, également un petit symbole sur la porte qu'on reconnaît forcément après quelques heures de jeu, et de ce dire "salle de sauvegarde en vue" !



Mais dans ce lieu se trouve un instrument de torture qui est en fait un moyen d'améliorer votre personnage. Booster son endurance pour en avoir plus, améliorer ses armes, plus de munitions, regagner plus de vie etc... Cet "engin" est bien plus utile qu'il en a l'air, et pour se faire, il faudra récolter du gel vert, à trouver sur les cadavres de vos ennemis ou dans les chapitres qui sont au nombres de 15. Et vu le cauchemar qui vous attends, partir a la recherche du moindre pot de gel vert est un plus non négligeable...



Fouiller donc les niveaux s'avérera crucial pour votre survie, surtout dans les modes de difficulté les plus élevés, qui sont au nombres de 4, deux sont seulement disponibles en début de partie, les deux autres se débloqueront une fois le jeu terminé. Le mode détente, qui correspond au mode facile, le mode survie, qui est le mode normal, (je vous conseille de commencer par ce mode) le mode cauchemar à débloquer qui est le mode difficile, peu de ressources, ennemis qui tape bien plus fort, plus de pièges et d'ennemis, ou encore certains ennemis puissant qui apparaissent plus tôt dans le jeu etc, et enfin le mode Akumu, un véritable enfer ou le moindre coup vous tue instantanément, pour oser se frotter à se mode, il faut connaître le jeu sur le bout des doigts, et même comme ça c'est vraiment très très dur, surtout pour votre santé mentale !



Vous l'aurez compris, le jeu dispose d'un très bon challenge, et il est assez difficile même en normal. Car si les monstres sont bien évidemment coriaces, l'environnement également est dangereux et il faudra bien faire attention où vous mettez les pieds... Pièges à loup, explosif, pieu etc.. Les ennemis aussi pourront utiliser ces pièges contre vous, mais le truc fun c'est que vous aussi vous pouvez en tirer profit !



En parlant d'ennemis ou plutôt de bestiaire, sachez qu'il est plutôt bien fourni. On a les ennemis de base, les fameux "Hantés" sorte de zombies qui vous attaqueront sans relâche et tout au long du jeu, mais également la présence d'ennemi bien plus costaud, notamment des boss. La femme araignée, le sadique etc seront des ennemis à ne pas prendre a la légère, qui peuvent vous tuer en quelques coups, pour certains c'est même du One Shot ! (Je vous l'avais dis que le jeu était dur xD )



Boss qui d'ailleurs sont plutôt réussi, et assez fourni, avec un design de plus très dérangeant, malsain, ils sont super bien fait et foutent assez la pression lors des affrontements qui vous offriront pas mal de sueur froide. Mais pas de panique, enfin un peu quand même, car vous aurez de quoi vous défendre, D'un simple pétoir au canon d'un fusil à pompe, en passant même par le sniper, Sebastian sera en mesure (non sans un bleu) de tenir tête même au plus coriace des adversaires, notamment avec la meilleure arme du jeux l'arbalète "Agonie" qui permet de fabriquer des carreaux d'un peu toutes les sortes. Explosif, aveuglant, harponnant, électrisant, gelant etc... Une arme redoutable mais qui a des ressources limitées, il vous faudra pour cela fabriquer des carreaux, à récupérer sur vos ennemis, en fouillant l'environnement ou à récupérer des matériaux en désamorçant des pièges par exemple, mais vu le cauchemar qui vous attends, elle sera votre meilleure amie.



L'ambiance, j'en ai pas parler mais elle est excellente, flippante à souhait, avec des thèmes vraiment "assommant de malsainitude" Tout est dégueulasse, cadavres, hémoglobine, vous allez être servis à ce niveau, à tel point que c'est peut être trop parfois, même si personnellement ça ne m'a pas dérangé que le jeu soit riche en hémoglobine. Les environnement sont crade, malsain, plongé dans le noir, votre loupiote ne sera pas de trop pour avancer dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, quoi de mieux que l'infiltration ? A ne surtout pas négliger, surtout dans les niveaux de difficulté élevé, via une simple touche, Sebastian aura la possibilité de se mettre accroupi et d'attaquer vos ennemis par l'arrière pour leur offrir un finish bien savoureux. Même si ça ne fonctionne que sur les ennemis de base. C'est plus lent mais ça permet d'économiser les munitions, de passer sans être vu etc... Vous aurez aussi la possibilité de vous planquer sous les lits ou dans des armoires pour ne pas être vu ou pour fuire un groupe d'ennemi, assez pratique quand on est débordés.



Passons au point qui fâche maintenant, les graphismes. Le jeu sans se mentir à certains cachet, ça fait vieux film d'horreur et ça a un rendu assez sympathique, avec des effets de lumière plutôt réaliste. Artistiquement, ça fait du bon taf aussi, les environnements se "détériore" souvent, passant d'un couloir à une forêt en une fraction de seconde, c'est plutôt bien foutu à ce niveau MAIS le reste...



Je vais lancer un pavé dans la marre mais je le dis. Le jeu n'est pas "beau", il est même plutôt moche, ou plutôt moyen pour pas être trop méchant. Il a clairement pas le rendu d'un jeu PS4 ou One, avec des textures vraiment grossière parfois, un flou assez dégueulasse notamment pour les niveaux en extérieur, ça sort mieux à l'intérieur, et des textures qui pop à deux mètres, et ce même dans les cinématiques qui font d'ailleurs assez vieillotte aussi. Les personnages s'en sortent mieux par contre, pareil pour les créatures qui sont vraiment bien faites. Mais les graphismes sont vieillot et clairement pas à la hauteur, et même si il a un certains cachet, je ne peux décidément pas dire que le jeu soit réussi graphiquement, c'est fort dommage.



Autre point sur lesquelles on pourra pester, c'est sur la maniabilité pas toujours très optimale. Entre les headshot foireux, les balles qui touchent vos ennemis une fois sur deux, et le pathfinding des ennemis parfois assez aléatoire, d'autant plus que le personnage est assez lourd dans ses déplacements, c'est pas toujours simple de se mouvoir sans encombres. Autre point qui m'a un peu dérangé, c'est l'aspect "Die And Retry" un peu trop prononcé parfois. Pièges tout les deux mètres et qu'on a pas forcément vu, événement scripté qui nous tue en un coup en deux secondes sans qu'on est eu le temps de réagir etc... Ça peut être un peu lourd parfois.



Le scénario quant à lui est assez bon dans l'ensemble malgré des personnages assez plat et sans vraiment de relief, je parle notamment de nos deux compères, le méchant du jeu est plutôt réussi en plus d'avoir une histoire assez intéressante bien qu'assez difficile à comprendre au début, mais c'est voulu. L'histoire s'enchaine sans temps mort et le rythme de l'aventure est soutenu de bout en bout sans retombées. De plus les environnements sont variés et les situations sont assez diversifiés, le jeu dispose en outre d'une bonne durée de vie et d'un replay valu intéressant.



Conclusion : The Evil Within est un cauchemar éveillé, dont vous ne ressortirez pas indemne. L'ambiance y est saisissante et malsaine, l'immersion y est présente, l'univers est dérangeant et intéressant. Le jeu pèche cependant sur une technique complètement à la ramasse pour pas dire indigne d'une PS4 ou One. Mais passez outre ses graphismes médiocre, The Evil Within vaut clairement le coup, ne serait ce que pour découvrir un des meilleurs survival horror de ces dix dernières années, ni plus ni moins.



Les + :

- Univers incroyable

- L'ambiance terriblement malsaine

- Un sentiment d'insécurité permanent

- Sebastian Castellanos, plutôt charismatique !

- Un vrai survival horror comme on en a pas eu depuis longtemps !

- Très bonne durée de vie

- Fourni en challenge

- Bon Replay value

- Scénario intéressant

- Bestiaire fourni

- Des combats de boss mémorable

- Un certain cachet artistique

- Un bien bel arsenal !

- Jouabilité old-school

- Un rythme maîtriser de bout en bout

- Des environnements sans cesse renouveler

- on ne s'ennuie pas



Les - :



- Pas très beau

- Une technique indigne d'une production PS4/One

- Un peu trop de Die And Retry

- Des personnages secondaires sans relief

- Cinématique vieillotte

- Boss de fin qui n'en est pas un

- Des imprécisions au niveau du gameplay



Note : 17/20