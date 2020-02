Jeux Vidéo

10 minutes... C'est le temps qu'il m'a fallu pour vérifier cette histoire à la con de fiche de la version PC du jeu qui venait soit disant d'être créeJ'ai vu passé cette news, relayée par un twittos et j'ai été surprit car j'avais parlé de cette fiche PC du jeu sur Amazon France il y a 15 jours sur cet article de blog : blog_article442017.html et en plus ça faisait vraiment longtemps que je voyait passé cette fiche à la con durant mes promenades virtuelles dans les rayons jeux vidéo d'Amazon. Une fiche sur Amazon, ça prouve rien.J'ai cherché sur la cache avec l'excellent site internet wayback machine, mais hélas la page n'a pas été sauvegardée.Et la dernière cache de Google date la fiche du 23 février, il y a donc 3 joursDonc c'est pas bien concluant comme preuve (même si ça prouve que la fiche date pas d'aujourd'hui pour l’anniversaire du jeu)Et je me suis rappelé du trackeur de produits (pratique pour vérifier les variations de prix) Keepa...Voila pour le produit "B01H5JTQEY", la référence a été créé sur Amazon France le 8 Avril 2019La fiche PC existait bien avant, mais tous le monde s'en branlé jusqu'à aujourd'hui. C'est la qu'on voit que des sites parodiques comme Nordpresse ou SecretNews ont une utilité pédagogique, pour forcer les gens et à vérifier un peu les trucs qu'ils repostent sans réfléchirPar contre je précise que cet article de blog parle juste de la fiche d'Amazon France, et que les gens propagent des fakes news, je ne dit pas que le jeu sortira ou ne sortira pas sur PC un jour.