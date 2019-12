Bonjour, j'espère que vous avez bien fêté et que vous avez reçu un casque VR sous le sapinComme vous la savez, j'suis à fond dans Boneworks en ce moment. Et un youtuber a fait une vidéo critique très complète sur le jeu.Je compte donc la partager, parce qu'elle devrait être utile à tout les possesseurs de casque VR PC qui se demandent si ils doivent franchir le pas Boneworks.Elle est également pertinente pour ceux qui s’intéressent de loin à la VR, parce qu'il retrace vite fait l'évolution des jeux VR jusqu'au tournant Boneworks.Bon visionnage

posted the 12/26/2019 at 10:29 AM by ocyn