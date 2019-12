Squadron 42

via ce lien direct

les offres de Noël

C'était il y a plus d'un an. En Octobre 2018, Squadron 42, la version solo de Star Citizen, s'offrait un trailer dantesque, mettant en scène nombre d'acteurs connus hollywoodiens, pour le plus grand bonheur des fans de SF : Gillian Anderson, Gary Oldman, Henry Cavill, Mark Hamill ou encore Mark Strong figuraient ainsi au casting. Ce trailer façon cinéma a été vu plusieurs millions de fois et l'annonce qui s'en suivi d'une sortie de Squadron 42 en Beta fin 2020 a rallumé la flamme chez de nombreux joueurs.Si par le plus grand des hasards, vous n'aviez pas vu ce trailer, il est toujours temps de vous rattraper :Aujourd'hui, CIG nous propose un joli cadeau de Noël avec la mise en ligne d'un. À la différence de celui de 2018, il n'est pas basé sur des cinématiques du jeu que les joueurs pourront découvrir au fil de la progression de l'aventure, mais sur des captures faites au sein même du jeu en cours de développement, afin de montrer aux joueurs l'avancée des choses... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très impressionnant et promet de vivre des moments plutôt dantesques si le reste du jeu est du même acabit, jugez plutôt :