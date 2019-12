Salut les gens, déjà joyeux Noël à tous que vous soyez Pro M, N ou S, on s'aime tous au fond (ou pas ! :P) Non, plus sérieusement vous avez eu quoi de Papa Noël alors ? J'espère que vous avez été gâtés ^^Perso, moi oui, j'ai eu la Switch avec Mario Odyssey et Zelda BOTW, depuis le temps que je la voulais !Papa Noël a été très généreux cette annéeEt vous alors ? Vous avez eu quoi ?Passez un bon moment avec vos proches et mangez et buvez bien