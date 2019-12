Star Citizen

Crusaders Industries est un constructeur de Star Citizen qui pour l'instant ne propose aucun vaisseau jouable en jeu.il y a quelques semaines déjà, le Ares de chez CI était attendu pour ce jour, et il a effectivement été révelé dans l'épisode ISC sorti ce soir et principalement consacré à la prochaine technologie utilisée pour les planètes, la V4, et donc au Ares.A l'instar du Mercury de chez CI également, le design du vaisseau est asymétrique et il faut bien reconnaître que ce monoplace de combat est absolument sublime avec ses superbes lignes racées.Reste donc que ce vaisseau en est actuellement au stade de concept. Concrètement, cela signifie que pour 200 dollars environ, vous allez acheter des images JPG, même si bien entendu vous aurez droit à un vaisseau de prêt en attendant que le Ares soit effectivement disponible en jeu (et même deux vaisseaux de prêt : l'Hurricane et le Super Hornet). Ceci étant dit, il devrait être disponible assez rapidement, c'est en tout cas ce qu'indique CIG, et on peut donc imaginer (rêvons un peu) que le travail sur le vaisseau a en fait déjà commencé.L'Ares est proposé en deux versions, l'Inferno (noir) et l'Ion (blanc). L'Ion est meilleur en escouade et contre de gros vaisseaux tandis que l'Inferno se jouera plutôt en solo.Pour l'instant, seuls les joueurs avec un statut de, donc ayant déjà dépensé plus de 1000$ dans Star Citizen, peuvent commander le vaisseau. Pour les autres, il faudra s'armer de patience...