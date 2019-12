Star Citizen

Voici venu le dimanche 1er décembre 2949, et l'exposition aérospatiale intergalactique se termine en beauté. En effet, rien de tel que la marque Origin, sorte d'Apple ou de Tesla pour vaisseaux spatiaux, pour clore les choses de la plus belle des manières.Les vaisseaux Origin allient luxe et volupté. Cela a un prix et attire rapidement les convoitises. Le yacht flottant 890 Jump par exemple, proposé à 1037€ , n'était déjà plus disponible quelques minutes seulement après que les ventes aient été ouvertes. Mais il est vrai que de posséder pareil palace flottant vous distingue forcément de la plèbe et de ces pauvres autres joueurs qui ne pourront que vous envier, eux qui n'ont pas la capacité de profiter du jeu avec le même raffinement que vous...Aux côtés du 890J, Origin propose le 600i, autre vaisseau de luxe de le marque, beaucoup plus petit, même s'il fait plus de 90 mètres de long, et autrement plus abordable ( à partir de 475€ ). Et également la série plus petite encore des 300 (avec de nombreuses options de personnalisation ) ou encore le taxi 2 places de luxe 85X ou le vaisseau de course M50. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi acheter les vaisseaux d'Origin qui ne sont pas encore jouables, comme les motos X1 ou la série des 100.Comme depuis le début de la semaine dernière, tous les vaisseaux de la marque Origin peuvent être achetés sur le site IAE 2949 , et vous pouvez retrouver tous les autres vaisseaux à la vente des autres constructeurs également.La boutique en ligne continuera de proposer tous les vaisseaux du jeu jusqu'au 5 décembre, date à laquelle les ventes anniversaire de Star Citizen prendront fin. Ensuite, la boutique n'affichera plus que les vaisseaux habituellement disponibles (assez peu nombreux en temps normal) : Aurora, Mustang, Titan, Cutlass, Prospector, Dragonfly, Constellation, etc.Pour rappel, la période anniversaire de Star Citizen coïncide avec une période dependant laquelle Star Citizen est accessible gratuitement : il vous suffit de créer un compte sur le site officiel du jeu de Chris Roberts puis de télécharger environ 50 Go pour l'essayer. Le site web RSI étant un peu fouillis, vous pouvez en profiter en cliquant sur ce lien direct pour vous créer un compte (ce lien contient un code de parrainage ).