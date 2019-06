Star Citizen

Qu'on se le dise, la version 3.5 de Star Citizen, tant attendue car elle apportait (enfin) les personnages féminins, ArcCorp et ses lunes et ledu 300i, a déçu bien des joueurs avec son nouveau modèle de vol, déroutant de nombreux pilotes pas forcément prêts à consacrer des heures à réapprendre à piloter et à réutiliser leurs touches, joysticks ou manettes. C'est bien la première fois qu'une mise à jour du jeu n'est pas proprement encensée par la communauté de joueurs depuis que Star Citizen est devenu jouable (= fluide) avec l'Alpha 3.3 sortie à la rentrée 2018.CIG se devait donc de réagir et de sortir un correctif, alors même que l'Alpha 3.6 doit voir le jour à la fin du mois de juin. C'est le rôle de l'qui, aux côtés de nombreux correctifs (mais rassurez-vous, il restera des bugs (sic)), pourra surtout vous permettre de goûter à la(toutes variantes).Vous pourrez ainsi choisir la peinture extérieure, l'habillage intérieur, le pupitre, le siège... De quoi disposer d'un vaisseau bien flashy histoire de vous la péter dans le Verse en pilotant votre 350R rouge pétant intérieur sport ! Et maintenant que vous pouvez embarquer des avatars féminins... à vous la kéké-attitude dans les étoiles.Bref, plutôt qu'un long discours, la vidéo du streamer Star Citizen Terada est assez éloquente pour vous expliquer ce nouveau système :Le patch 3.5.1 devrait être lancé cette semaine, au plus tard la prochaine, si on en croit les nombreuses spéculations... et aussi le fait que le PTU est désormais quasiment ouvert à tout le monde.