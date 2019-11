Jeux Vidéo

Nous savons qu’après la sortie de Shenmue 3, l'équipe de Shibuya Productions n'a pas le temps de prendre des vacances, vu le nombre affolants de projets en cours :Twin Mirror (PS4/XBox One & PC) avec Dontnod pour Bandai NamcoDes séries TV comme Cobra Return of Joe GillianOu le Astroboy avec Caribara Animation (qui donne moins envie, mais c'est juste un teaser pour lever des fonds je pense)Des BD co-éditées avec Michel Lafon comme le Astro Boy Année zéro par Gérald Parel, Guillame Martinez et Jean-David Morvan, ou le projet dans l'univers d'Harlock par Didier et Lyse TarquinMais il semblerait, que la société de production monégasque de films d'animation et de jeux vidéo pourrait avoir un autre projet ambitieux en cours, et toujours en collaboration avec un auteur français.Si vous voulez aider le projet : https://tinyurl.com/tafoh8f