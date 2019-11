07- Shingeki no Kyojin (L’Attaque des Titans) pour 4 704 234 de copies vendues

06- My Hero Academia pour 5 047 574 de copies vendues

05- Go-Toubun no Hanayome (The Quintessential Quintuplets) pour 5 895 000 de copies vendues

04- The Promised Neverland pour 7 454 745 de copies vendues

02- One Piece pour 10 134 232 de copies vendues

01- Kimetsu no Yaiba : Demon Slayer pour 12 057 628 de copies vendues

Like

Who likes this ?

posted the 11/28/2019 at 04:02 PM by axlenz