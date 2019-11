Bonsoir ! Nouveau sondage cette fois ci sur les jeux Rockstar ! Vous avez le droit de voter pour 3 jeux maximum, au delà, vos votes ne seront pas pris en compte car sinon c'est trop le bordel.GTA : (1997)GTA London : (1999)GTA 2 : (1999)Mindnight Club Street Racing : (2000)Max Payne : (2001) 1 voteGTA 3 : (2001) 2 votesState of Emergency : (2002)GTA Vice City : (2002) 1 voteMax Payne 2 : (2003)Mindnight Club 2 : (2003)Manhunt : (2003) 1 voteRed Dead Revolver : (2004)GTA Advance : (2004)GTA San Andreas : (2004) 5 votesMindnight Club 3 : (2005)The Warriors : (2005) 1 voteGTA Liberty City : (2005) 1 voteTable Tennis : (2006)GTA Vice City : (2006) 5 votesManhunt 2 : (2007) 1 voteBully : (2008*) 2 votesGTA IV : (2008*) 3 votesMindnight Club Los Angeles : (2008*)GTA Chinatown Wars : (2009)GTA Ballad of Gay Tony : (2009)Red Dead Redemption : (2010) 5 votesRDR Undead Nightmare : (2010)LA Noire : (2011)Max Payne 3 : (2012) 2 votesGTA V : (2013) 4 votesRDR 2 : (2018*) 3 votesJ'ai mis vraiment que les gros jeux mais si jamais vous en mettez un qui ne figure pas dans la liste je l'ajouteraiComme d'hab, merci d'avance pour ceux qui prennent la peine de venir voter ^^

posted the 11/27/2019 at 09:52 PM by xslayer750