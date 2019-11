C'est pas dans mes habitudes faire des vidéos sur les automobiles réeles (les simulations sont plus mon dada), mais là, obligé! Nan mais ils ont craqué chez tesla, c’est pas possible. Dans le genre fail c’est du très haut niveau. Après l'avantage c'est que Cd project red ne devrait pas avoir trop de mal a l’intégrer dans cyberpunk 2077 XD

posted the 11/23/2019 at 01:21 PM by lexiz