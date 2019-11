En Février 2018 on pouvais voir un Chien en tenu de MoCap via le compte Twitter de Neil Druckmann pour Tlou Part II .



A ce moment la on pouvait se demander si c’était pour un éventuel compagnon ou bien pour les ennemies du jeu . Le Trailer de Septembre nous a donner un élément de réponse en ce qui concerne les ennemies mais ND a tout juste fait la promotion de quatre concept arts (donc certain éléments sont visible dans les différents trailers)



https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1197621441048403969



Et on peut donc apercevoir Ellie avec un chien



https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1197621441048403969/photo/4



Il semblerait bien qu'un chien nous accompagne a un moment de l'aventure