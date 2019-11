Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action

Pour pouvoir correspondre aux nouveaux formats d’écrans télévisés, Disney+ a adapté les épisodes de la série américaine à succès en 16:9. Un ratio qui pose problème, alors que les contenus originaux étaient définis en 4:3.

le nouveau ratio 16:9 enlève tout l’intérêt de cette scène comique des Simpson

« Nous avons présenté ‘The Simpsons’ au format 16:9 au lancement, afin de garantir qualité visuelle et cohérence tout au long des 30 saisons. Au fil du temps, Disney + déploiera de nouvelles fonctionnalités et des options de visionnage supplémentaires. Début 2020, Disney+ rendra les 19 premières saisons (et certains épisodes de la saison 20) de ‘The Simpsons’ disponibles dans leur format d’image initial 4:3, offrant ainsi aux abonnés le choix de la manière dont ils préfèrent voir la populaire série », pouvions-nous lire dans la note publiée par la plateforme.

Ce qui s’apparentait être une bonne idée, a finalement conduit les fans de Simpson à faire part de leur déception sur Twitter. En modifiant le ratio d’écran des épisodes de la série, Disney+ a dû rogner une partie de chacune des scènes, limitant ainsi le champ de vision, et écartant certaines mises en scène comique, comme le démontre le tweet ci-dessous :Comme vous pouvez le découvrir,. En format 4:3, il est possible de voir que le tuyau alimentant les trois réservoirs de bière Duff normale, lite et dry est le même, ce qui est écarté avec le ratio 16:9.Mais les fans des Simpson ne pointent pas du doigt la mesure dans le seul but de ces quelques rares scènes où l’intérêt comique en est occulté. Pour pouvoir épouser la totalité d’un écran 16:9, Disney+ n’a pas uniquement découpé les bords inférieurs et supérieurs de l’image ; le service de streaming vidéo a également élargi l’image, et les corps des personnages des Simpson paraissent ainsi plus larges, rendant les épisodes bizarres pour les plus adeptes de la série.La réponse de Disney+ ne s’est pas faite attendre. Très rapidement après les messages de déception fleurissant sur Twitter, la plateforme a publié un communiqué en réponse, censé rassurer la communauté.