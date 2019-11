Je vais simplement préciser le contexte de ce Half Life VR (spoil, deux autres jeux VR by Valve arrivent plus tard).Pour comprendre les choses, il faut déjà avoir conscience que le HTC vive est en réalité le premier casque VR de Valve. Mais Valve a travaillé pour la première fois sur la VR avec Oculus, avant qu'Oculus ne se fasse racheter par Facebook. Bref, longue histoire. Mais suite au rachat, Valve s'est associé à HTC pour créer un casque VR qui sera compatible avec sa future plateforme : Steam VR.Un peu après la sortie du HTC Vive, en Octobre 2016, Valve dévoile de nouveaux controller VR compatibles HTC Vive, les Knukles (qui sortiront finalement en même temps que le Valve Index, mais sont toujours compatibles avec le HTC Vive, HTC Vive pro et Pimax 5K/8K). Pour en savoir plus, c'est ici : https://www.etr.fr/actualite/6007-mais-que-deviennent-les-knuckles-les-nouveaux-controleurs-vr-de-valve.html C'est à ce moment là que des bruits de couloir et des sous entendus laissaient croire que Valve allait se remettre à créer du software de manière plus soutenue et destiné à la VR.Seulement, un AAA ne se créé pas en 1 ans, il aura fallut attendre un ans après la sortie du HTC Vive (début 2016) pour avoir une confirmation par Valve eux même qu'ils travaillent sur 3 gros jeux VR. Puis nous voilà bientôt en 2020...C'était en février 2017, il y a presque 3 ans :Gabe Newell n’a cependant pas souhaité révéler quels titres allaient être développés en réalité virtuelle. Le co-fondateur de Valve s’est limité à déclarer que. Ce secret bien gardé agite déjà la blogosphère vidéo-ludique internationale qui rêve d’un « Portal 3 » en VR. Certains évoquent aussi, mais sans grande conviction, un « Half-Life 3 ».Source : https://www.realite-virtuelle.com/valve-3-jeux-vr-1002/ Valve a lâché le développement de jeu AAA classique depuis pas mal d'années. En générale, quand ils lancent une grosse licence, ce n'est pas pour faire du générique ou du déjà vu. La VR était toute trouver pour renouveler et préserver leur réputation.Pour ceux qui l'ignorent. Valve gagne énormément d'argent sans lever le petit doigt avec leur plateforme Steam. Ils pourraient se contenter de ne se concentrer que sur Steam, l'améliorer, développer une offre de jeux en streaming à la Stadia (et c'est entrain d'arriver aussi). Bref, tout ça pour dire qu'un jeu PC qui se vendrait à 10 millions d’exemplaire n'est pas une question de survie pour eux, ils peuvent s'en passer allègrement.Selon nos confrères américains de « Gamasutra » qui ont rapporté les propos de Gabe Newell, celui-ci s’est aussi exprimé sur l’orientation récente de Valve vers la conception de matériels et accessoires. L’homme fort de l’éditeur de jeux a expliqué :Particulièrement prolixe sur ce sujet, Gabe Newell a ensuite poursuivi en ajoutant :. Il faudra donc patienter avant d’en savoir davantage sur ces 3 jeux particulièrement attendus.Source : https://www.realite-virtuelle.com/valve-3-jeux-vr-1002/ Cette histoire ressemble plus à une occupation voir un délire de Gab plutôt qu'a une tentative de faire pleuvoir des billets verts. On peut aussi estimer qu'il fallait attendre une révolution dans la manière de jouer pour que Valve s'engouffre dedans et apporte ce qu'ils savent faire de mieux en terme d'inventivité dans un jeu. En plus clair, la VR permet des innovations de gameplay, de game design et de narration là ou le jeu classique a déjà tout exploré. En encore pus clair : Il est difficile voir impossible pour Valve de faire sensation avec un nouveau jeux PC flat, il va être facile pour eux de faire sensation avec un jeu VR... Et même 3 jeux VR.Bref, Half Life VR n'est que le premier des 3 jeux en développement pour la Réalité Virtuelle. Ceux qui n'en sont pas content, attendez vous à voir arriver prochainement du Portal VR ou autre joyeusetés.Sachez également que Valve a toujours indiqué créer des jeux VR destinés à tout les casques VR. Ils seront simplement exclusifs à steam VR (normal), Steam VR étant compatible avec tout les casques.Valve prend énormément de temps pour rendre leurs petits jeux VR compatibles tout casques, je pense notamment à The Lab, le Wii Sport de Valve pour la VR. https://store.steampowered.com/app/450390/The_Lab/ Pour les frustrés qui ont déjà un PC. La VR est accessible à partir de 200 euros avec des casques Windows MR, 250 euros pour des Oculus Rift / HTC Vive d'occasion ou 450 euros (et sans doute moins aux black friday) pour les Oculus Rift S et Oculus Quest (désormais compatible PC).Le Valve Index est le haut de gamme de la VR, d'où son prix. Les jeux Valve seront bien sûr prévus pour les manettes du Valve Index, mais leurs jeux seront bien entendu adaptés aux controller des autres casques. C'est déjà le cas pour The Lab, le Wii Sport VR de Valve, disponible gratuitement pour tout possesseurs de casques VR PC, quel qu'il soit.