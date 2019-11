Previews

Récemment repoussé audealors qu’il était annoncé pour lede, voici madu sanglantque j’ai pu essayer à laAvant toute chose, je tiens à préciser que je ne connais la sagaque de nom. Cela inclut l’opus deque je n’ai pas eu l’occasion de faire jusqu’à présent (d’ailleurs lesortsur Switch). Mais dont j’en sais suffisamment pour affirmer que sa suite a l’air d’être dans la même lignée. Ce qui ne sera pas pour déplaire aux fans.La démo démarra par une phase dequi fut la bienvenue pour le « novice » que j’étais dans cet univers. Et m’ayant permis de me faire à la main assez rapidement aux, et aunerveux et plutôt vertical du titre.Car notren’est pas seulement mortellement dangereux à même le sol. Mais aussi dans les airs avec la possibilité d’effectuer unsuivi d’unen l’air quasi indispensable durant certaines phases « plateforme ». Et mêmeà la main des parois spécifiques. Niveau armement, ça ne plaisante (toujours) pas avec de manière non exhaustive, unpouvant être équipé d’un grappin afin d’agripper un monstre pour mieux l’éliminer, une, et même unpour les plus pyromanes.Il faut au moins ça pour évoluer dans un univers aussi impitoyable. Avec des créatures venues tout droit des enfers et plus belliqueuses les unes que les autres. Créatures dont on n’a qu’une envie, les exécuter via les «» et les effusions d’hémoglobine qui vont avec. Et vaut mieux ne pas rester immobile ou à découvert trop longtemps sous peine de subir un tir nourri venant des 4 points cardinaux.etparlant le jeu s’en tire très bien et demeure d’une fluidité royale en toute circonstances.Et dernier point qui ne concerne pas le jeu directement mais les. J’ai apprécié le fait que cette démo de lafut l’une des rares jouables aussi bien avec lepour les adeptes du PC, qu’à lapour les joueurs consoles. Mêmelui aussi jouable sur place ne le proposait pas. Chose qui aurait été appréciable au vu de sa nature deVoilà qui achève cet Aperçu de cequi m’a plutôt plu. Sur ce, je vous laisse avec quelques photos du stand du jeu où je me suis pris pour le. Avec leentre mes mains, et son casque provenant de sa version collector.Demain, je posterai ma prochaine Preview de la PGW sur