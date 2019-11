Salut à tous!Se serait dommage de finir ce projet perso sans faire de vidéo... Du coup c'est chose faite, j'espère que ça vous plaira:Pour ceux ayant manqué l'avancement de ce délire perso, je vous renvois sur mon site puisqu'il y a des articles expliquant tout ça ^^J'ai des idées d'autres projets bien sympa! Donc on se dit à bientôt pour du nouveau ^_^

posted the 11/13/2019 at 04:39 PM by yurienu