Hello,Alors voilà je compte vendre ma 2DS, et je voudrai savoir si le formatage de la console efface bien tout définitivement sur la console, notamment l'id Nintendo, les jeux et ce qu'il y a sur la carte SD.Première fois que je la formate. ^^Merci d'avance. J'efface le topic après ça.

posted the 11/07/2019 at 08:18 AM by jenicris