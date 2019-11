Bonjour ! On se retrouve pour un nouveau top 10 bien entendu subjectif à savoir mes 10 niveaux d'eau que je préfère dans les JV. Il risque d'y avoir un peu de spoil sur certains jeux donc attention, vous voilà prévenu ! Ça a vraiment pas été simple de faire un top 10 (tout comme les niveaux du désert) et je précise aussi que j'ai pas jouer à tout donc vous étonnez pas si j'ai pas mis tel ou tel jeux par ex x)Allez let's go !8 : Uncharted 3 ( Mer démontées/Chercher les ennuis/couler ou nager)En vérité, c'est 3 niveaux qui commence ce top 5. J'ai juste adoré ces 3 niveaux de U3, à savoir la tempête sur le bateau, la poursuite ou il faut canarder les autres navires avec le lance roquette, vient ensuite la partie dans le gros navire lui même toujours sous une pluie battante, pour ensuite finir en apothéose avec le bateau qui coule et qui inonde tout le navire avec l'eau qui s'infiltre et où on doit s'échapper ! C'est juste super bien fait en plus, 3 niveaux vraiment excellent que je place sans problème dans ce top7 : Star Fox Adventure (Temple du Point Tellurique de l'OcéanUn "Zelda Like" à la quatrième place avec SFA, un excellent jeu sortit sur GameCube et dernier jeu de Rare pour Nintendo... J'ai juste adoré ce niveau ! La musique est vraiment belle et nous met carrément dans l'ambiance, avec des énigmes super bien choisis et pas si évidente que ça mine de rien. Dommage juste que ce soit pas aussi long qu'un "vrai" temple de Zelda par ex.6 : Tomb Raider 2 : ( Par 40 brasses de fond/Épave du Maria Doria etc...)Ah Tomb Raider 2.. sans doute un des TR les plus dur qu'il m'ait été donné de voir. Un nombre incalculable d'heures passées pour trouver le bon chemin et surtout, surtout ! Dans ces foutus niveaux marins ! Je le met dans le top car même si ces niveaux m'ont frustré, je ne peux qu'applaudir le travail fourni par les dévs pour nous proposer des niveaux au level design ingénieux, et vraiment complexe. Ce sentiment d'être complètement seul perdu au fond de l'océan, entouré de requins, manquant d'air. Des niveaux oppressant, très réussi, ils figurent sans problème dans mon top !(PS) je vous conseil les vidéos de ce gars, elles sont juste géniale ! Voilà ^^5: Rayman Origins ( Océan des songes)Un excellent niveau pour un jeu qui l'est tout autant ! Les niveaux dans l'eau de Rayman Origins sont un régal à parcourir, magnifique visuellement, et musiques vraiment splendide, les couleurs sont super bien choisis, le challenge est là car ces niveaux ne sont vraiment pas évident. C'est un régal pour les yeux et pour les oreilles, ceux de Rayman Legends sont très bien aussi mais il fallait faire un choix ^^4 : Super Mario 64 ( Jolly Roger Bay)Encore une fois un super niveau de Mario 64 et peut-être un des plus marquants. La musique, l'ambiance, le niveau en lui même tout quoi ! J'ai pas grand chose d'autre à dire3 : Super Mario Galaxy ( Boucle océane)Vraiment un niveau génial ! Je l'ai fais un nombre incalculable de fois. J'adore tout dans ce niveau ! L'ambiance, la musique, en plus les "épreuves" sont plutôt variées, course avec les pingouins, recherche d'étoile d'argent etc... Juste dommage que ce soit la même musique d'un autre excellent niveau de ce jeu à savoir Plage Astral2 : TLOZ Ocarina of Time (Temple de l'Eau )Juste comment ne pas le mettre quoi ? Déjà parce que c'est le donjon le plus dur du jeu (et pourtant c'est une blague en Master Quest) sans doute un troll des dévs. Mais aussi parce que c'est le plus relou, le plus long, mais aussi le plus marquant, ou frustrant car il nous a tous traumatisés... Inutile de vous le présenter plus en détail, tout le monde connaît le temple de l'eau de OOT x)1 : DKC Tropical Freeze ( Atol Tropical)Et on conclut ce top avec mon niveau ou devrais je plutôt dire mon mon monde car c'est le monde en lui même finalement, Celui de DKC TF ! Tout est excellent, le gameplay, les musiques, le boss, DK se manie super bien dans l'eau, et en plus de ça c'est super beau. Un régal de bout en bout, mais c'est aussi un de mondes les plus difficiles, une putain de tuerie les niveaux de ce monde, j'ai pas trouver mieux en tout car pour l'instant !Voilà, c'est ainsi que ce conclu mon top, j'espère qu'il vous aura plu. Alors j'ai pas mis de jeu style Super Mario Sunshine/Subnautica ou encore BioShock car ce sont des jeux ou l'eau est omniprésente donc pas vraiment d'intérêt, sinon limite tout les levels de Sunshine se trouverai dans ce top, je caricature mais en gros c'est pour ça que j'ai pas mis ces jeux voilà ^^N'hésitez pas à me donner le votre en commentaire ça me fera plaisir xD A plus pour un nouveau top, c'est toujours un grand plaisir de partager ça avec vous