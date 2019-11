Bon, c’est Ludvig Forssell qui est aux commandes...Le mec qui, pour premier projet, nous a sorti du V has Come To, Quiet’s Theme...Dès le premiers trailer aux VGA, ont a senti cette ambiance synthé, retro...qui se rapproche d’un Blade Runner, Stranger Things.Et depuis, on a donc eu une musique incroyable pour le launch trailer qui est BB’s Theme :Un extrait de l’OST qui est d’une puissance...Et l’OST complète