Tom Shepherd, l’ancien directeur technique de Rockstar San Diego. Le gaillard avait été recruté par The Initiative en août 2018 pour y travailler en tant que...c’est bien tout le problème, personne ne sait ce qu’il y faisait ! En effet, le principal intéressé ne fait même pas mention de son titre sur son profil LinkedIn tandis que les informations concernant ses différentes responsabilités chez Rockstar, elles, sont bien mises à jour. En tout cas, toujours selon son profil LinkedIn, Shepherd aurait quitté The Initiative tout récemment puisque sa démission ne remonte qu’à septembre dernier. Il co-dirige depuis Rockstar San Diego où Red Dead Redemption avait d’ailleurs été développé.

posted the 10/25/2019 at 08:54 AM by davydems