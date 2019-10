Bonsoir,Alors voilà je pensais me prendre un Chromecast pour Netflix et prochainement Disney+.C'est une vielle TV que j'ai gardé (j'en ai plus que 3 cependant), elle fonctionne et pas envie de la balancé, mais j'ai que la TNT dessus avec un décodeur TNT, et vu que je la regarde de moins en moins sur celle ci, je comptais y mettre également des plateformes S-VOD dessus.Je voulais passer par une smart TV Android, mais vu les prix : ce sont des marques totalement inconnus pour la plupart qui ont des modèles qui n'ont pas un prix excessif. Je reste septique.Et c'est là que vient le Chromecast.J'ai lu divers avis sur le net, mais y a de tout.Donc en cela je préfère demander des avis ici, car je sais que certains d'entre vous ont un Chromecast.Du coup ça donne quoi ?Niveau installation c'est facile? Le signal est bon lorsque on a pas la box à coté ? Y a pas de coupures de signal lorsque on regarde un film ou une série ?J'ai vu que ça valait que 40 euro, je trouve pas si cher, surtout si ça fonctionne bien.Niveaux qualité d'image et son ?Merci d'avance.