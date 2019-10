[ATTENTION SPOIL Fin de Sea of Thieves / Fin de Fortnite / Fin de Outer Wilds ]Voilà je voulais faire ce petit article car je remarque de plus en plus des jeux opter pour ce style de cinématique... et c'est l'événement de Fortnite qui m'a donné envie d'en parler car il me semble qu'on en voit de plus en plus et que ça devient mieux mis en scène. Alors déjà il est important de pas confondre cinématiques en temps réel qui restent des cinématiques avec le moteur du jeu mais une caméra et un avatar incontrôlable et cinématique en gameplay même si une cinématique en gameplay est une cinématique en temps réel on est bien d'accords, c'est simplement qu'une cinématique en gameplay introduis une mise en scène dans le jeu et qu'il est possible d'interagir avec le jeu ( c'est encore différents des QTE ) on peut vraiment par exemple tourner autour d'un personnage qui nous parle, s'asseoir , jouer de la musique, boire etc... on peut littéralement faire de la mise en scène par le gameplay dans une mise en scène qui elle est bien scriptéSea of Thieves Opte pour ce Style de cinématiqueOn peut ainsi s'approcher de l'action, s'éloigner, interagir avec l'environnement etc...RDR 2 le fait également de façon un peu plus subtile c'est clairement pour rendre les discutions entres PNJs plus vivantes et organique la majorité mise en scène de RDR 2 sont des cutscenes en temps réel avec une caméra et divers plans définis pour l'action.on peut aussi citer Star Citizen ( mais ils ont encore du taff a faire )ou même Cyberpunk2077Mais là on se rapproche plus des interactions / mise en scène de dialogues avec des NPCs pour les rendre plus crédible et vivant que de des mises en scènes qui influence sur l'environnement comme Sea of Thieves avec ces flammes vertes et ce décors en mouvement ou Fortnite avec ces fusées, météorites et trou noir ou The Outer Worlds avec sa Supernova...Voilà c'était juste un petit article sur ce nouveau type de misse en scène qui se démocratise et qu'on risque de voir de plus en plus sur Next Gen...dîtes ce que vous en pensezperso j'adore je trouve qu'on les maîtrise pas encore totalement mais une fois qu'on le vit In Game ça reste impressionnant et immersif de te dire que t'as 100% de contrôle sur ton personnage pendant qui se passe des trucs autours a 360°, tu choisis l'angle que tu veux, tu peux t'asseoir pour écouter une histoire par exemple dans Sea of Thieves ça rend vraiment la mise en scène organique d'avoir la possibilité de prendre une certaine liberté bien que ça reste scripté.