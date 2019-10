C'est chaud de se dire que déjà le jeu reprend des mouvements des autres jeux (ce que je peux comprendre), mais quand même on est en 2019 sur une nouvelle console ""puissante"" ça et le fait qu'il va manquer pas mal de pokémon disponibles. Même sur N64, WII, et Gamecube les animations des Pokémons était ouf, après je prendrais quand même le jeu mais je pense que Pokémon E/B sort beaucoup trop tôt y a encore pas mal de boulot à faire ou alors faudrait sortir une suite à Pokémon XD le souffle des ténèbres sur gamecube c'est un de mes jeux préférés avec le colosseum.

posted the 10/14/2019 at 11:21 AM by inferusredrum