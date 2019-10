Les PC Gamers sont capable d'améliorer leur carte graphique, alors que les consoles gamer sont limité par un Hardware fixe.Plus maintenant ! Le mClassic est la, pour etre le seul et premier processeur graphique plug and play pour console au monde. Oui oui, vous avez bien lu, le mClassic c'est comme avoir une nouvelle carte graphique sans la contrainte de devoir modifier votre console.En plus, il améliore aussi la qualité de vos films pour une experience 4K.Le reste d'info en anglais a cette adresse =>