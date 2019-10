Bonjour, après un top 5 des meilleurs rendus de l'eau, voici un top 10 des meilleurs niveaux de désert dans les JV, Bien entendu, ce top est subjectif.Risque de Spoil donc vous voilà prévenu !10) Désert du Rub Al Khali :Uncharted 3:Un niveau qui commence par un accident spectaculaire d'avion cargo et vous dedans bien évidemment en passager clandestin avant de vous retrouver totalement affaibli dans cet immense désert du Rub Al Khali. Le rendu du sable est assez incroyable même encore aujourd'hui et l'immensité du désert et très bien rendu. S'ensuit gunfight dans des ruines et course poursuite d'un convoi à dos de canasson !Anecdote : Rub Al Khali veut dire "Quart Vide" en arabe. Il est l'un des désert les plus grands au monde avec ses 650 000 km2 !9) Désert de Gobi :Banjo Kazooie :Un niveau réellement excellent avec tout ce qu'implique ce genre de level dans les JV. Sable mouvant/pyramide/tapis volant la musique est d'autant plus excellente et le niveau était assez grand quand même pour l'époque.Désert de Tabora : Ratchet et Clank 2 :Là encore, un très bon niveau se déroulant dans le désert. En plus d'être vraiment grand, la quête des 100 cristaux à collecter sera pas chose facile vu les grosses bestioles béliqueuses qui les gardent. J'ai beaucoup aimé ce niveau car j'avais le sentiment de me perdre constamment, et la musique et l'ambiance était top !7) Désert Sec Sec :Mario Kart Double Dash :Une excellente course, j'ai beaucoup aimé le big trou de sable mouvant au milieu et les tornades. Et la musique est top en plus de ça. C'était assez marrant de foutre les karts léger dans le trou de sable mouvant6) Égypte : Tomb RaiderUn excellent niveau en plus d'être très long. Pleins d'animaux comme des panthères ou même des momies, et même des crocodiles !5) Tour du Jugement : Twilight PrincessLe niveau du désert est pas terrible et on le traverse assez facilement mais alors le temple c'est du lourd. Ambiance à la Indiana Jones ici avec beaucoup de sable mouvant, des pièges etc... En plus d'avoir un des meilleurs objets du jeu à débloquer, l'aérouage, et un des meilleurs boss aussi. L'ambiance de ce temple est assez flippante en plus de cela...Anecdote : La tour du jugement était un lieu où les criminels d'Hyrule étaient enfermés afin d'y être juger. Les spectres qu'on y croise sont 4 des plus grands criminels d'Hyrule condamné à mort en étant enmuré vivant... En plus de cela, le temple de la forêt de OOT est une forte inspiration car lui aussi contient des spectres et des torches à rallumer.4) Désert : JourneyComment ne pas le citer ? Le désert de ce jeu est magnifique en plus d'être immense et la musique est mélancolique en plus d' être somptueuse. Tempête de sable, ou encore surf sur le sable au soleil couchant, atteindre la montagne qui est l'objectif du jeu ne sera pas de tout repos pour notre petit héros.3) Vallée Gerudo : Ocarina of TimeEn plus d'avoir une musique mythique, l'infiltration dans la forteresse Gerudo a réellement quelque chose de jouissif. Libéré les ouvriers retenus captif par les guerrières Gerudo et les affronter sera pas chose aisée. En plus d'être incroyable, ce niveau regorge de chose à faire. Équitation et tirer sur des cibles afin de gagner un prix, traverser le désert hanté guidé par un spectre qui n'est pas des plus recommandable, et enfin trouver le Colosse du Désert où réside le majestueux Temple de l'Esprit . Les plus téméraires d'entre vous pourront même se glisser à l'intérieur du Gymnase Gerudo et s'emparer du trésor très très bien garder.PS: quand je dis désert Gerudo, j'inclus évidemment le temple de l'esprit qui est un temple juste incroyable, toute la partie désert de ce jeu de toute façon est tout bonnement fantastique.2) Mexico : Red Dead RedemptionC'est bien plus qu'un niveau, c'est carrément une carte immense qui s'offre à nous dans RDR. Désert où réside puma ou autre serpent, bandit portants des ponchos, ou encore Pistolero à la retraite. Nul doute que vous allez en voir du monde dans le Mexique de Red Dead Redemption !1) Désert : Assassin's Creed OriginsLa médaille d'or revient à AC Origins qui a tout pour lui, absolument tout. Paysages magnifiques/désert immense, tempête de sable, faunes et flores ultra élaborés. Exploration de tombeau/pyramide avec même affrontements de Dieu Égyptien. Il remporte haut la main mon classement, jamais désert n'aura été aussi savoureux et immersif à parcourir !Et c'est ainsi que s'achève mon top, j'espère qu'il vous aura plus autant que j'ai eu de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me partager le votre dans les commentaires je suis curieux de le savoir ^^Alors oui évidemment j'ai dû faire quelques exceptions car j'aurai très bien pus placer le niveau de désert de Super Mario Galaxy 1 et 2/ Mario 64. Les Terres Pelées de Jak 3, le désert de Fable 3 etc... Mais il fallait faire un choix, c'était pas facile mais j'y suis arrivé !A bientôt pour un nouveau top ! Hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme top la prochaine fois ^^