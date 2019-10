Quelques test de Ghost Recon Breakpoint sont disponibles sur la toile et vous allez le voir, c'est pas bien folichon...



Les + : - Auroa, un archipel fictif luxuriant...

- Une narration à la portée cinématographique incarnée par l’acteur Jon Bernthal

- Les thèmes abordés de la militarisation et des armes autonomes

- Une campagne intégralement jouable en coopération

- La dimension tactique et l’intensité des affrontements

- Un gameplay axé sur l’authenticité et la survie

- La générosité du loot et la personnalisation du Ghost

- Les animations ultra réalistes des personnages

- Les modes multijoueur “Ghost War” et “Raids”



Les - : - au relief bien trop accidenté

- Le classicisme d'un récit sans surprise

- Une intelligence artificielle toujours aussi perfectible

- La multiplication des microtransactions



Conclusion :



Ghost Recon Breakpoint reprend parfaitement le flambeau après un Wildlands mémorable. Ubisoft parvient à sublimer sa vision du TPS en monde ouvert et à y insuffler suffisamment de nouveautés pour séduire les fans de la franchise. Généreux tel est le terme à dégainer pour qualifier cette nouvelle aventure des Ghosts. L’authenticité et la survie, centrales à l’expérience, accentuent l’urgence des situations et ce sentiment oppressant d’être la proie, et non plus le chasseur, sur Auroa. Cet archipel transcendé par le réalisme de ses graphismes et un sens affûté du détail est une invitation au voyage et à l’exploration que ce soit seul ou à plusieurs. Car Breakpoint se savoure véritablement en coopération avec sa campagne et ses raids intégralement jouables à 4, sans oublier son mode compétitif “Ghost War".



17/20 pour JV.com



Jeuxactu : Les + :



- Le mode exploration, une bonne idée

- Les sensations de tir, agréables

- Les headshots fatalement fatals

- Le camouflage au sol

- La présence de Jon Bernthal

- Le jeu est pensé pour la coop



Les - : - Le manque d'originalité général

- La formule Ubisoft en mode gloubi-boulga

- L'interface qui part dans tous les sens

- Visuellement, c'est vraiment pas fou

- L'obligation de jouer en ligne

- L'absence de coéquipiers IA

- Les micro-transactions

- L'aspect Game as a service

- La VF, inférieure à la VO

- Les quelques bugs encore présents



Conclusion :



A la manière d'un gloubi-boulga, Ghost Recon Breakpoint pioche allègrement dans différentes recettes, et intègre des tas d'ingrédients sans jamais se soucier de leur cohérence. On se retrouve donc avec un hybride de Far Cry, Assassin's Creed, The Division, Metal Gear Solid V et Destiny 2, qui nous propose/impose un monde ouvert, l'obligation de jouer en ligne, des microtransactions, du jeu en tant que service, du loot, un niveau d'équipement, et quelques vagues mécaniques de survie et de craft car c'est la mode du moment. Tout cela n'est pas très digeste et on a parfois bien du mal à reconnaître l'héritage Ghost Recon. Même ceux qui n'auraient connu la série qu'avec l'épisode Wildlands risquent d'avoir une mauvaise surprise, puisqu'il n'est plus possible de jouer avec des coéquipiers dirigés par l'IA. Vous allez donc devoir crapahuter en solo (alors que le jeu n'est pas vraiment fait pour), avec JeanKevindu93 (tant pis pour l'immersion…) ou avec des amis solides, à condition qu'ils aient également acheté ce décevant Breakpoint. Dommage, les graphismes fort plaisants, la présence de John Bernthal et la possibilité de se camoufler dans la boue auguraient pourtant du meilleur.



13/20 pour jeuxactu



Jeuxvidéolive :



Les + : Un immense bac à sable avec une grande sensation de liberté

De jolis panoramas

La customisation des armes via l'armurerie

Excellent en coop'



Les - : La connexion permanente obligatoire, même en solo

Le faux aspect survie

Le grind forcé pour progresser

De (trop) nombreux bugs

Une technique en demi-teinte

Une overdose de points d'intérêts et une map illisible

La mise en scène bancale

La conduite navrante des véhicules, surtout les motos

Les microtransactions douteuses

Il est où le scénario ?



Conclusion : Voulant intégrer trop de mécaniques issues d'autres productions Ubisoft, Ghost Recon: Breakpoint se retrouve à avoir le cul entre plusieurs chaises sans vraiment réussir à se démarquer véritablement. Sorte de mix bancal entre faux jeu de tir tactique et de hack'n'slash insipide dans un open world générique saupoudré d'une composante MMO, le titre brille surtout par ses trop nombreux bugs et son overdose de choses rébarbatives à faire sans grand intérêt. La connexion permanente obligatoire pour jouer (même en solo) et la boutique en ligne trop fournie pour être honnête n'aident malheureusement pas à faire passer la pilule d'un jeu qui ne trouve son véritable attrait que grâce à sa composante coop'. En bref, retenez qu'en fait, Ghost Recon: Breakpoint c'est The Division, mais sur une île tropicale et en beaucoup moins bien.



11/20 pour JVLive



Gamekult : Les +



De quoi se marrer entre amis, sauce tactique ou sauce bordel

L'île d'Auroa a des fulgurances artistiques

Le coeur de gameplay à la Wildlands est plus ou moins là

Des idées en matière d'épuration de l'interface

Une action encore solide



Les - : Histoire mal écrite et très mal mise en scène

Pas d'IA alliées pour jouer solo et un palliatif très insuffisant

Peu de nouveautés côté tactique

L'IA et le comportement des véhicules toujours en question

Aspect survie qui ne mérite pas ce nom

Où est passée l'immersion ?

La Division-isation au chausse-pied qui pollue le jeu

Des bugs assez nombreux

Beaucoup de contenu pour le contenu et des micropaiements partout



Conclusion :Ils espéraient un meilleur feeling, une IA plus compétente, plus d’immersion, moins de répétition et une vraie dimension survie. Ils ont eu un nouvel open world saupoudrée d’envolées artistiques efficaces, des véhicules toujours aussi flingués, la même IA bicéphale, pas de mode solo convaincant, de la survie comme un gadget et une série de surcouches posées là sans forcément qu’elles aient du sens. Difficile de donner sa pleine bénédiction à Ghost Recon Breakpoint, épisode qui n’approfondit véritablement aucun des travaux entamés par Wildlands en 2017. A la place, voilà que le studio s’éparpille sur une narration en carton survendue par le service communication et des idées de design qui font joli ailleurs mais s’avèrent polluantes ici, parfois au point de gâcher. Il existe probablement quelque part dans le multivers ce fameux Ghost Recon en monde ouvert dont tout le monde parle, hyper immersif, concentré sur la stratégie de groupe, avec des principes de survie passionnants qui lui donnent sa singularité. On aurait beaucoup aimé y jouer, car le nôtre a malheureusement été dilué dans la trempette Ubisoft au point de perdre une bonne partie de ses couleurs



5/10



Voilà comme vous pouvez le constater, Ghost Recon Breakpoint se ramasse un peu, JVLive le qualifiant même de The Division sur une île mais en moins bien et Jeuxactu de Gloubiboulga sans originalité.



Bref, rester sur Wildlands x) pas avoir mis d'IA allié quand on joue solo, c'est vraiment un foutage de gueule ça aussi sérieux.