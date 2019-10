Yo les amigos,L'ami Suzukube avait posté il y a quelques jours une vidéo d'une charmante "hôtesse" japonaise qui montrait les sommes astronomiques qu'elle gagnait.Si le sujet des clubs hosts et hostess au Japon vous intéresse, Tev de la chaîne Ici Japon vient justement de faire une vidéo à ce sujet, et qui fait comprendre très vite pourquoi ces gens gagnent des sommes incroyables... A vous de jugerP.S : Plus que jamais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé... surtout celle de votre portefeuille

posted the 10/05/2019 at 10:26 AM by randyofmana