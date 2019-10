"Nous voulons que le jeu soit accessible, pour que beaucoup de gens puissent y jouer, mais nous voulons aussi que tout le monde ressente une expérience tendue. C'est très important dans l'histoire d'Ellie et le sentiment qu'elle laisse. [...] Nous avons beaucoup de mécaniques d'accessibilité, nous savons que tout le monde n'a pas le même niveau, les mêmes capacités visuelles ou auditives, nous voulons nous assurer que tout le monde soit capable de profiter de l'histoire."

C'est en effet ce qu'a annoncéau sitedurant une interview :D'ailleurs il a ajouté que le mode écoute sera désactivable pour les férus de difficulté, de quoi rassurer tout le monde. La narration tenant une part importante dans The Last of Us, chacun pourra suivre les nouvelles aventures d'Ellie à sa convenance.Source :