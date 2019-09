Est-ce que Sony nous fera l'honneur de faire au moins une conf cette année ou on va devoir se taper des State of Play insipides jusqu'au prochain Playstation Meeting? (PS5).



Vu l'absence de nouvelles et toutes les infos sorties sur Last of Us 2; je vois pas pourquoi Sony organiserait un PSX. C'est à la fois compréhensible et bien dommage. Sony prépare la next gen à fond mais se couper à ce point de tout pendant deux ans. Y'a probablement un juste milieu.