Bon je suis vraiment étonné de la qualité technique de DG 11 sur switch, bon il est vrais que sur PS4 je ni ai pas touché, mais je pense pas qu'il y ait un gouffre technique entre les deux versions ? Bon pour y jouer en 2D je vais d'abord le boucler en 3D, où certain joueurs switch le jeux 2D 3D tout en jouent, ci oui pourquoi ?

Like

Who likes this ?

posted the 09/28/2019 at 02:52 PM by armando