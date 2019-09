originally proposed

Après moult rebondissements et alors qu'on perdait espoir.Sony Pictures et Disney on trouvé enfin un accord et Spider-Man reste dans le MCU !Avec le 3ème épisode de la saga Holland annoncé dans la foulée pour le 16 Juillet 2021 !Kevin Feige s'exprime sur le sujet :Avec cette dernière phrase, Tonton Kevin viens-t'il de teaser l'intégration future de Venom au MCU ?Suspense !MAJ 2 18H25 :Selon Deadline, l'accord trouvé entre Sony et DIsney n'est ni plus ni moins que l'accord originel proposé par Disney : 75/25 sur le financement et les recettes du films.En effet, les 50/50 originellement avancés ont vite été démentis, même si beaucoup sont resté fixés dessus