Que de chemin parcouru depuis son annonce, je crois que je n’ai jamais suivi aussi passionnément la com et les infos d’un jeu depuis que je joue. La chasse aux théories depuis 3 ans a été un réel plaisir, et fut parti intégrante de l’experience de Death Stranding, j'espère maintenant que le jeu sera à là hauteur de cette communication des plus fabuleusesVideo de l’annonce du partenariat avec Sony, quelle classe Andrew house, dommage qu’il ai quitté Sony