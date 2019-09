Ce sont les deux "blockbuster" de la rentrée. D'un côté, on a la suite d'un des films les plus appréciés de 2017 à savoir le premier épisode du clown Pennywise qui a très bien marché, et de l'autre on a une nouvelle itération du célèbre Super Vilain de DC à savoir le Joker avec Joaquin Phoenix. Pour un épisode qui se veut plus "personnel" "profond" comme le dit le réalisateur.



Bref, quel film attendez vous le plus entre ces deux là ?



-Ça 2 : 8 votes



- Joker : 9 votes



Comme d'habitude merci à tout ceux qui prendront la peine de venir voter



PS: Vous pouvez voter pour les deux