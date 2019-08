Bsr Apparemment l'info est passée inaperçue sur Gamekyo mais techland vient de diffuser 26 min de gameplay de dying light 2, soulignant les nouveaux mouvements et aussi surtout l'importance des choix et de leur impact Sortie printemps 2020

posted the 08/26/2019 at 08:17 PM by torotoro59