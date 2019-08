1. Gregg Mayles (Rare)( a Gauche ) il est très discret sur les réseaux comparé a certains il ne cherche pas la célébrité mais il est le concepteur de Banjo Kazooie, Donkey Kong Country, Battletoads ( souvent vu comme le jeu le plus difficile de tous les temps ), Killer Instinct, Perfect Dark ,Conker's Bad Fur Day, Viva Pinata, Sea of Thieves... ) Il a un porte portfolio immense et varié en genre, 30 ans de carrière chez Rare il est mon concepteur favoris.2. Markus Persson alias Notch ( ex Mojang )Que dire ci ce n'est qu'il est le créateur du plus grand phénomène vidéoludique de tous les temps à savoir Minecraft. C'est assez particulier de le mettre dans mon top car il a réellement créé un seul jeu ( bien qu'il développe toujours en indépendant de petits concepts ) Mais Minecraft a tellement révolutionné le game que c'est impossible de ne pas le mettre un coup de Chance ? Un coup de Génie ? En tous cas la découverte de Minecraft fût ma plus grande expérience vidéoludique et 10 ans plus tards j'y joue encore. J'ai hésiter a le mettre a la première place mais Je trouve Gregg Mayles plus méritant même si aucuns de ces concepts ne vaut Minecraft pour moi Sea of Thieves s'en rapproche.3. Shigeru Miyamoto ( Nintendo )Papa de Donkey Kong, Mario / co-créateur de Zelda, Pikmin... c'est un Génie et de très loins le meilleur concepteur Japonais pour moi j'ai beaucoup de respect pour ses oeuvres, son inventivité, son originalité, ses concepts et lui aussi méritait la première place puis je me suis dit que Gregg Mayles l'a méritait plus car j'ai largement préféré Banjo Kazooie a Mario 64 et n'importe quel plateformer d'ailleurs.4. Et pour finir je pense que Tim Schafer mérite largement cette place. ( Ex Lucasarts, Double Fine Production )Un des créateurs de la plus grande série de point'n click de tous les temps Monkey Island, papa de l'excellentissime Psychonauts , Full Throttle, Day of the Tenacle, Grim Fandango, Brütal Legend et pote de Jack Black B) C'est vraiment un talent créatif Incroyable et pour moi Monkey Island ça se situe au panthéon des plus grands jeux de tous les temps.Voilà c'était mes 4 concepteurs favoris, après il y a beaucoup d'autres concepteurs que j'aime mais ceux là sont probablement mes favoris.