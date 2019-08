franchement je suis de plus en plus hypé par ce jeu qui est grandement plus beau que le dernier en date. ces 2 années de développement font des merveilles (n'est ce pas falcom?) et montre vraiment qu'il faut arrêter d'essayer d'annualiser ses séries ou tout du moins mettre du monde et faire comme activision et cod et faire tourner 2 ou 3 team en prallèles pour avoir le temps nécessaire à ne plus avoir des bousins digne d'une ps3 midgen