Salut,Le blog officiel dea été très récemment mis à jour. Le dernière article en question rappelle le fait que le compositeur en chef de la bande son du jeu est Mr. Artiste qui a notamment déjà été à l'oeuvre sur le titresorti sur quasiment toutes les consoles du moment plus les anciennes.Le billet dont il est question aujourd'hui nous présente donc quelques extraits de l'OST du jeuAvec l'image présentée ci-dessus, vous pourrez également avoir une idée de ce qui vous attend en fonction des différentes situations dans lesquelles vous vous trouverez durant le jeu.Les liens vers les divers extraits musicaux d'environ 1 minute se trouvent juste après. Vous pourrez aussi aller directement sur le site pour lire la totalité de l'article et profiter d'un lecteur audio en cliquant sur la source plus bas.https://www.platinumgames.com/official-blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/Sample_XXXXXXX.mp3https://www.platinumgames.com/official-blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/Sample_Ark-Mall.mp3https://www.platinumgames.com/official-blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/Sample_Ark-Mall-Combat-Phase.mp3https://www.platinumgames.com/official-blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/Sample_Task-Force-Nuron.mp3https://www.platinumgames.com/official-blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/Sample_Homunclus.mp3