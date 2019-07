...Detroit Become Human.Et oui c'est le jeu gratuit du mois sur le psn, et je me suis laissé tenter et a ma grande surprise, j'ai pris énormément de plaisir a le faire. Voici mon avis rapide sur ce petit jeu made in David Cage.Alors certes ce n'est pas un goty et encore moins l'exclu du siècle, mais on prend un certain vice a découvrir notre dénouement final, j'insiste sur le "notre" car il y a pas mal de choix a faire et qui influe directement sur la fin du jeu (hormis les fins, les autres changements ne sont pas si dingues que ça pour moi).Après comme tout jeu narratif, il y a une certaine ligne directive et donc malgré nos choix, ça ne change pas grand chose au récit.Un récit avec un très bon thème (esclavage, discrimination, comportement humain, religion etc) mais avec une très mauvaise écriture. Les personnages sont clichés au possible, il n'y a aucune transparence, les humains sont très vilains (j'ai envie de dire un peu comme dans la vraie vie lol) et les robots sont très gentils, j'aurais préféré une certaine invisibilité de la frontière méchant humain et gentil robot.Ce qui aurait permis un gros doute au joueur et qui aurait donné beaucoup plus de choix difficile a faire, je trouve aussi que l'aspect film hollywoodien gâche une certaine manière l'histoire et la mise scène du jeu, on sait d'avance par exemple que Markus va faire une révolution, le dénouement de la relation Hank Connor ou que Leo (le fils de Carl) est un fouteur de merde avant même de sortir une réplique de sa bouche...(encore une fois ceci dépend de nos choix).Hormis cela, Detroit Become Human est un très bon jeu (film) narratif, prenant, sympathique, joli, et très fun avec des amis ou en famille.Detroit Become Human est même le jeu parfait pour faire découvrir le JV a des proches.Malheureusement on est très loin du jeu narratif parfait que David Cage nous avait tant promis (replay-value, gameplay, choix, rythme et autres pas du tout a la hauteur).Un bon jeu donc et un très bon film sur les androïdes cybernétiques (j'ai pris bien plus de plaisir a découvrir ce jeu que de découvrir le très moyen et oubliable I-Robot pour ne citer que lui...), a faire au moins une fois si vous êtes fan des jeux narratifs et en plus, il est gratuit.PS: Bravo au menu principal, il est génial et casse complètement le 4e mur, la petite demoiselle ma même fait une blague de sauvegarde corrompu, vous n'imaginez pas la tronche que j'ai fait avec mon bug sauvegarde sur CTR récemment, quand d'un coup elle balance a la fin de sa phrase : je plaisante avec vous. On ne plaisante pas avec ça bordel !