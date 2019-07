Lead Online Engineer



The Initiative is a new first-party game studio located in Santa Monica backed by Microsoft. Our studio is about craft, creating story, innovating, and looking ahead to the next big thing.



At the Initiative, we are looking for collaborative problem solvers who want to dive into something new and create groundbreaking experiences for our players. Join us for this once in a career opportunity to help build the studio, define our culture, and create an environment to attract world-class talent.



We’re looking for a Lead Online Services Engineer – someone who is excited to push the state of the art in connected experiences. You’re going to be a person with excellent distributed systems skills, operating services at scale and an understanding of what modern gaming connected experiences require.



As you work with designers, engineers and data analysts - you will shape the toolbox and team knowledge needed to compete at the sharp end of AAA game development. You are versatile, have strong development and production-sense, and the expertise to inspire and mentor others to do their best work.

D'après cette offre d'emploi datant de hier :Même si il reste à voir ce qu'il adviendra de cet aspect online, les profils des développeurs recrutés depuis plusieurs mois permettent maintenant de formuler une tendance. La première est qu’il s’agira certainement d’un jeu d’action aventure en vue à la troisième personne. God of War, Tomb Raider ou encore Uncharted ont en effet ce point commun ainsi que celui de la mise en scène. Très inspirés par le cinéma, ces différentes œuvrent n’oublient pas non plus le sens du voyage. Paysages exotiques, mythes et divinités diverses, sans oublier un scénario catastrophe, voilà des éléments que nous pourrions bien retrouver dans la future production de The Initiative.Dernier élément, et non des moindres, ces développeurs ont aussi l’habitude de nous pondre des bijoux graphiques et artistiques. Une habitude, espérons-le, qu’ils ne perdront pas en développant sur Xbox Scarlett.Evidemment, tout ceci reste hypothétique.