Maintenant que le Spider-Man d’Insomniac Games sur PlayStation 4 a mis tout le monde d’accord en devenant le jeu de Super Héros le plus vendu de toute l’histoire, les regards se tournent naturellement vers le principal studio concurrent: Rocksteady et son incroyable saga Batman Arkham.



On sait en effet que les devs sont en train de bosser un jeu avec un ou des persos bardés de Super Pouvoirs, et qu’il devait logiquement s’agir d’un titre à licence DC Comics, sans en avoir la certitude absolue (Warner, leur éditeur, détient les droits d’exploitation DC en jeu vidéo).



Mais il y a également un autre studio qui a déjà tâté de l’Arkham et pourrait bien créer la surprise, nombre de rumeurs le créditant d’un nouveau Batman mettant en scène la Cour des Hiboux et Damian Wayne: Warner Bros Montreal!



Pourtant, rien ne filtre, on parle même de projet annulé, mais tous les espoirs sont à nouveau permis aujourd’hui grâce à Osama Dorias, Game Designer chez WB Montreal, qui vient de confirmer sur Twitter qu’il travaillait bien… sur un jeu tiré de l’univers DC Comics!



Alors, Batman Arkham Origins 2? Batman Arkham Next Generation ? On croise les doigts pour en savoir plus très vite!