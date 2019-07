Bon voilà nous y sommes, la Tech Test de Gears 5 est dispo et quelle galère…une galère pour trouver une partie…entre déconnexion, messages d'erreurs et autre joyeuseté, ça fait peur de voir un studio de cette envergure foirer le lancement d'une bêta annoncé à l'E3.



Fin bref, vétéran de la licence GEARS, un vieux briscard, qui a poncé et été un no-life sur GEARS 1 j'ai lâché du lest avec cette licence après GEARS 3 qui est pour moi le dernier bon GEARS.



J'ai passé la fin de soirée sur cette bêta, et d'emblée ce qui m'a frappé c'est la présence d'un mode entrainement, bien chiant, je me suis dit bizarre, c'est au 5ème opus qu'ils proposent ça les bougres, mais j'ai compris par la suite pourquoi...



J'ai lancé une partie qui a mis des plombes à commencer en mode Arcade et autant le dire tout de suite, c'est pas terrible du tout, graphiquement ça ressemble au 4, le gameplay n'a pas évolué d'un yota depuis des lustres, pour une licence en quête de fraîcheur ça la fout mal.



Viens ensuite le pire, le lanzor…mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, les duels au pompe ont lancés place à des duels à distance au lanzor qui tenez-vous bien mettent des Head-Shot.



Voilà mon ressenti après quelque parties, j'ai la sensation que The Coalition cherche à séduire un nouveau public au détriment des fans plus où moins ancien de la licence, la faute à la présence dans le gamepass ? Chacun se fera son opinion.



Pour l'heure, des duels à distance, au lanzor qui te cale des head shots c'est non merci.



Les maps ne sont pas folles en terme de level design, celle de jour ressemble beaucoup à une ancienne du 4.



Gros point positif c'est sur l'aspect sonore qui est excellent et le sniper qui est certainement la meilleure version depuis le 1.



Je vais encore y jouer ce week-end mais j'ai vraiment mal à mon gears, les duels au pompe semble être révolue.